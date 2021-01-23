Трамп рассказал о планах на будущее

23.01.2021, 5:32, Новости дня

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что намерен найти себе какое-то новое занятие, однако сделает это позже. Его помощники выразили надежду, что бывший американский лидер в ближайшее время «просто будет играть в гольф».

Трамп сказал на вопрос журналиста газеты The Washington Examiner о дальнейших планах, что «мы чем-то займемся, но не прямо сейчас», передает ТАСС.

После этого помощники экс-президента попросили представителя СМИ уйти.

Издание отмечает, что это первый комментарий республиканца журналистам после истечения его полномочий на посту президента.

По сведениям издания, в четверг и пятницу Трамп находился в гольф-клубе, который расположен недалеко от его поместья Мар-а-Лаго.

«Ему нужна пауза», – отметил ранее на этой неделе, говоря о Трампе, один из его помощников.

«Мы надеемся на то, что он просто будет играть в гольф в течение месяца, но ему нужно постоянно находиться в движении», – добавил он.

Между тем, по данным газеты The Wall Street Journal и ряда других СМИ, Трамп в последние дни обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией».

Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Ранее президент США Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами.

При этом сам Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

Вместе с тем глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

При этом она сохранила в тайне дату передачи материалов по импичменту в Сенат. Процесс импичмента экс-президенту США начнется 8 февраля.