 

Первый случай инфицирования «южноафриканским» штаммом COVID выявили в Панаме

23.01.2021, 5:32, Новости дня
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Первый случай заражения штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в ЮАР, выявили в Панаме, сообщило министерство здравоохранения республики.

Ведомство сообщило, что «зафиксирован случай заражения (южноафриканским) штаммом N501Y-V2 коронавируса», передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о пассажире, который въехал в страну 5 января из ЮАР.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.

В ЮАР также заявили о новой мутации коронавируса.

Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщил, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев сообщил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».

Между тем французская Майотта приостановила авиасообщение из-за штамма COVID из ЮАР.



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