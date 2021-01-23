Мнение: Письмо: “Собачья история”

23.01.2021, 5:06, Разное

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Это тоже письмо для самостоятельного разбора.

Но задание вам совсем другое.

Что делать автору?

Аргументируйте.

Тот, кто даст правильный развернутый ответ, будет молодец.

Потом еще один вопрос задам, но после того, как вы на этот ответите.

rngd01

Добрый день, Эволюция,

Может, мне повезет, и моя история попадет на разбор.

На днях В., мой парень, спрашивает:

— Как ты? Если честно, это похоже на постоянный фоновый стресс.

И, кажется, он прав, на самом деле.

Мы с В. познакомились прошлым летом, когда гуляли с собаками в парке. Я вышла из ёлок, он стоял на полянке — так и завертелось. Нам обоим по 29, мы ведем довольно схожий образ жизни, с ноября 2020 живем вместе — с собаками. В общем-то, с них всё началось — и на них же угрожает закончиться.

К собакам мы относимся, как к детям: вникаем в язык тела и учимся отличать 500 оттенков лая, вчитываемся составы кормов и шампуней, дрессируем и даже водим их в собачий бассейн. С инструктором-реабилитологом. В общем, они — две залюбленные сахарные попки, и из этого текста мог бы сочиться ванильный приторный сироп, если бы не одно но: с тех пор, как В. и его пес переехали к нам, моя собака стала странно себя вести.

Она боится В., хотят тот ей ничего плохого не делал – и он очень расстраивается по этому поводу. Кроме того, она может подраться с его псом: они по очереди выступают зачинщиками. У нее начали появляться странные симптомы вроде тремора, но долгая история коротко: весь конец прошлого года и начало этого — бесконечные гастроли по ветеринарам. Недавно я нашла дыру у своей собаки в лапе — как позже оказалось, от укуса. И укусов таких на ее теле оказалось довольно много, кто их оставил — пес ли В., или на площадке кто — неизвестно, да и не так важно.

Вот что мне кажется правда важным: В., похоже, приуныл от мысли, что его пес — потенциальный абьюзер, при этом в нем огромное сопротивление, что это не так. Ибо пес у него правда славный — очень компанейский, веселый, но бывает задирой — случается, что кидается на других собак на улице, или может разлаяться на прохожих. То есть, если опасения есть, они не совсем безосновательны Я приуныла, потому что мне больно смотреть на мою некогда веселую, классную собаку, которая теперь напоминает бледную, печальную, покусанную тень. Пока мы ждем, когда в феврале к нам сможет приехать крутой зоопсихолог, всё идёт по одному месту. Мы с В. очень по-разному переживаем эту историю: он часто строит теории, почему моя собака так себя ведет, “а что, если…” и прочее — а мне от таких разговоров становится морально плохо, и я съезжаю с темы фразой “мы не эксперты, точно не знаем, давай дождемся профессионального мнения”. Он часто старается пошутить над этой темой, но от этого я тоже расстраиваюсь — не вижу ничего смешного в жалком виде моей собаки. Я читала много материалов у известных зоопсихологов, ему тоже кидала — однако он часто просто забывает следовать указанным там советам. Моя собака пугается, а я начинаю поучать В. — быстро спохватываюсь, злюсь на него за ошибку и на себя за тон “сверху”.

Внутри себя я очень боюсь, что она себя плохо чувствует правда из-за В. и его пса. Потому что если да — что делать-то? Я точно не смогу исправить это сама. В. вроде бы хочет наладить с собакой контакт, но, видимо, устает пытаться. Это сводит меня с ума: я очень люблю свою собаку, это первое живое существо, за жизнь которого я лично несу ответственность — и мне кажется, что я уже не справляюсь. Но В. я тоже люблю — и сильно переживаю за то, что у него не складывается с моей собакой. Мы оба, мне кажется, правда стараемся, но в последнее время я чувствую эмоциональное охлаждение между нами — из-за этого вялотекущего фонового стресса. Раньше мы часто разговаривали обо всем на свете — сейчас всё чаще молчим. Обстановка дома угнетающая. Чувствую себя очень беспомощной и не понимаю, как мне поддержать себя и В.

Спасибо, что дочитали эту собачью историю.