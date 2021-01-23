Создано еще одно «мясо из пробирки»

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23.01.2021, 5:00, Новости дня
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Ученые из Университета Макмастера сообщают, что им удалось вырастить искусственное мясо, у которого текстура и вкус больше всего похожи на натуральный продукт.

Вообще-то сортов «мяса из пробирки» в мире уже создано много. Но большинство из них в основе имеет растительные компоненты. Здесь же все наоборот. С одной стороны, ни одно животное, птица или рыба не пострадали.  С другой стороны, продукт получился животного происхождения, поскольку его выращивали так же, как ткани для трансплантации.

Но даже такое искусственное мясо не лишено недостатков. Слишком большая стоимость и все-таки есть разница между ним и настоящим, отмечают эксперты. Поэтому ученые намерены продолжать работу, чтобы добиться еще лучших результатов.



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