 

Осы способны узнавать друг друга «в лицо»

23.01.2021, 5:00, Новости дня
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Принято считать, что зрение насекомых не позволяет распознавать детали, из-за чего они используют комплекс других видов чувств. Однако ученые из Мичиганского университета установили, что эта истина не касается бумажных ос-полистов.

Как оказалось, они в буквальном смысле распознают «в лицо» друг друга. Ученые провели ряд исследований и экспериментов, которые сначала позволили заметить данную особенность насекомых, а затем доказать их уникальные способности.

Исследователи доподлинно установили, что этот вид ос получил от природы зрение почти такое же, как у человека. Они замечают и запоминают не только отдельные детали предметов, а сразу весь комплекс уникальных особенностей.



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