Названа дата передачи в Сенат материалов по импичменту Трампу

23.01.2021, 4:38, Новости дня

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Материалы по импичменту бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу будут переданы в Сенат в понедельник, 25 января, сообщила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Резолюция об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к протестам будет внесена в Сенат в понедельник, 25 января», – написала Пелоси в Twitter.

Сенат должен будет рассмотреть импичмент Трампу на следующий день после получения материалов в 13.00 по местному времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Как отметил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, «это будет полноценный и справедливый процесс».

Напомним, в прошлую среду глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, после чего спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение. При этом она сохранила в тайне дату передачи материалов по импичменту в Сенат.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена 46-м американским президентом.