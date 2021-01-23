 

В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID

23.01.2021, 4:38, Новости дня
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Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации по вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, однако уточнил, что результат смешивания вакцин еще не изучен, сообщают местные СМИ.

Газета The New York Times пишет, что CDC разместил новые рекомендации на своем сайте, однако без особого уведомления. Согласно этим рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат на другой между двумя дозами в «исключительных ситуациях», передает РИА «Новости».

При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены.

Кроме того, CDC также допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель, если невозможно ввести вторую дозу раньше.

По словам представителя CDC Кристен Нордланд, «намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах».

Отмечается, что до этого CDC строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать.

Ранее в США из-за отключения холодильника испортились 2 тыс. доз вакцины Moderna.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что вакцина от коронавируса заново разделила мир.



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