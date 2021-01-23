 

Мексиканский предприниматель заявил о покупке 2 млн доз вакцины «Спутник V»

23.01.2021, 4:38, Новости дня
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Бизнесмен из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио сообщил СМИ, что приобрел 2 млн доз вакцины от COVID-19 разработки российского института Гамалеи, а также право эксклюзивной дистрибуции в Мексике, Центральной и Южной Америке, однако источники в местном секторе здравоохранения назвали эту информацию ложной.

Коссио сообщил в интервью изданию Financiero, что у него «уже есть 2 млн доз вакцины «Спутник V». Он отметил, что приветствует «решение президента (разрешить закупку вакцин регионам и частным лицам), мы ждем публикации указа и надеемся на одновременное разрешение регулирующего мексиканского органа Cofepris», передает РИА «Новости».

Бизнесмен также указал, что уже ведет прямые переговоры о продаже с правительствами по крайней мере семи штатов Мексики, а также дистрибьюторами лекарств и больницами.

По словам Коссио, цена вакцины для населения будет находиться в пределах 720-820 песо (2,7 тыс. – 3,1 тыс. рублей) в зависимости от того, кто и где будет ее применять.

Предприниматель хотел бы продать всю партию в Мексике, но не исключает возможности поставок в другие страны региона, например, в Аргентину.

Изданию Mural в комментарии, опубликованном также в пятницу, бизнесмен сообщил, что «получил исключительное право на распространение через компанию Construmedic российской вакцины «Спутник V» в Мексике, Центральной и Южной Америке».

При этом источник в секторе здравоохранения Мексики, знакомый с ситуацией, назвал утверждения предпринимателя о покупке вакцины ложными и опроверг его исключительные права на дистрибуцию российской вакцины в регионе.

Ранее власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и региональным правительствам. Заинтересованные стороны должны предоставить договор купли-продажи с фармацевтической компанией, предварительно одобренной комиссией по защите от санитарных рисков Cofepris.

На следующей неделе Мексика ожидает поставку первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объемом 400 тыс. доз и начало централизованной вакцинации этим препаратом, однако он до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны.

Ранее было названо число зарубежных производственных площадок «Спутника V».



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