Мнение: Чугунизация власти?
23.01.2021, 4:26,
Разное
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о привлечении к участию в несогласованных публичных мероприятиях несовершеннолетних. По всей стране отправлены под арест десятки активистов.
Что происходит? Власть стала чугунной, но хрупкой? Или закалилась, как сталь? А закаленная сталь – тоже очень хрупкая штука . И может лопнуть, как стекло…
Карта задержаний отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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