 

Мнение: Чугунизация власти?

23.01.2021, 4:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следственный комитет возбудил уголовное дело о привлечении к участию в несогласованных публичных мероприятиях несовершеннолетних. По всей стране отправлены под арест десятки активистов.

Что происходит? Власть стала чугунной, но хрупкой? Или закалилась, как сталь? А закаленная сталь – тоже очень хрупкая штука . И может лопнуть, как стекло…

Карта задержаний отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Под Москвой выявили нарколабораторию

26.09 / Журналист: Жизнь Лукашенко сейчас полностью зависит от пиарщиков и силовиков

17.09 / Медики рассказали о самом полезном напитке для головного мозга

15.07 / Скандалы: «Нахальное поведение»

23.07 / Есть пострадавшие: в Подмосковье на трассе “Крым” произошло массовое ДТП

16.10 / Россиян предупредили об угрозе взрыва популярных смартфонов

19.01 / Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в торговых центрах

15.10 / Под Москвой вандал разбил две машины

03.07 / Захватившего уральский монастырь схиигумена Сергия лишили сана

01.09 / Мнение: Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска