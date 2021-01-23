Мнение: Чугунизация власти?

23.01.2021, 4:26, Разное

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о привлечении к участию в несогласованных публичных мероприятиях несовершеннолетних. По всей стране отправлены под арест десятки активистов.

Что происходит? Власть стала чугунной, но хрупкой? Или закалилась, как сталь? А закаленная сталь – тоже очень хрупкая штука . И может лопнуть, как стекло…

Карта задержаний отсюда