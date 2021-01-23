Мнение: Знамя Соединенных Вилаятов Америки

23.01.2021, 3:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Знамя Соединенных вилаятов Америки после инаугурации халифа Абу Маразма аль-Бидони. (с) "ДЖИХАД".

Коротко о:

1. Импичмент Трампа начнут рассматривать по существу с февраля. Республиканцы несколько оттягивают процесс, но принципиально его не блокируют.

Так как Трамп уже без должности, это фактически политическое судилище, где Трампа постараются притянуть к политической ответственности и помешать ему заниматься политикой далее, а также отомстить за все то, что он сделал Демократической Партии, включая угрозы посадить Хиллари Клинтон (прискорбная недоработка агента Дональда). Заявления конгрессмена Грин https://colonelcassad.livejournal.com/6493855.html о необходимости импичмента Байдену, пока что рассматриваются и не факт, что они даже дойдут до рассмотрения по существу – руководство Республиканской партии по этому поводу отмалчивается, дабы не быть причисленным к "внутренним бунтовщикам", но в тоже время открыто не выступает против них, дабы не форсировать внутренний раскол и уход "трампистов" на сторону. Республиканский истеблишмент заинтересован в том, чтобы Трампа умеренно наказали, но так, чтобы не оттолкнуть трампистов от республиканской партии, так как без трампистов, шансов на борьбу за власть в Вашингтоне в ближайшие годы у республиканцев не будет. Отсюда и нынешняя иезуитская позиция.

2. МИД РФ возмущается, что посольство США в России иносказательно призывает выходить на митинги за Навального. Если как следует пожурить посольство США, то оно конечно перестанет заниматься подрывной деятельностью в РФ. На самом деле нет. Посольство США занимается ровно тем же самым, чем обычно занимаются посольства США в тех странах, где США заинтересованы в смене режима или коррекции политического курса. Так что посольство США ничем необычным не занимается, а просто выполняет свою привычную работу. Если бы не так давно не закрылись консульства США в других городах РФ, там бы тоже занимались те же самым, а МИД РФ получил бы дополнительные поводы высказать неудовольствие.

3. Ожидаемо, что в Кремле приветствовали решение США вернуться к договору СНВ-3. Но ключевой является оговорка, что надо "посмотреть детали". Тут то и порылась собака. Как уже ранее упоминал, детали могут оказаться неприемлемыми для Москвы, так как будут содержать неприемлемые требования односторонних уступок (например, невыгодные для РФ ограничения по разработке гиперзвукового оружия, где США пока несколько отстают), которые Москва не сможет принять. После чего США всплеснут руками и скажут – "Ну вот видите, мы хотели вернуться к договору, а коварная Россия не хочет и саботирует процесс. Так что вы теперь знаете, кто виноват в новой гонке вооружений и уничтожении последнего крупного договора такого рода, ну а Байден сделал все что-то мог". Так что ждем не общих заявлений, а конкретики, что сразу многое скажет о подходах администрации Байдена к РФ и намечающейся методологии. Во всех смыслах это будет точка бифуркации. Гонка вооружений будет раскручиваться в любом случае – вопрос лишь в том – в каких масштабах это будет происходить.

PS. Плюс до кучи.

Полный архив американского журнала "Soldier of Fortune" Всего 5,3 ГБ отсканированных номеров журнала с 1976-го по 2014-й год. Журналы выложены в pdf формате Раздача временная, так что качайте пока не снесли.

https://werewolf0001.livejournal.com/4948970.html – по ссылке есть ссылка на облако, откуда можно стянуть весь архив

—