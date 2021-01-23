 

В США коронавирусом массово инфицировались военные, охранявшие Капитолий – СМИ

23.01.2021, 3:46, Новости дня
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В США зафиксировано массовое заболевание коронавирусной инфекцией среди нацгвардейцев, привлекавшихся для охраны Капитолия, который 6 января штурмовали сторонники теперь уже экс-президента Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Нацгвардии сообщило 22 января Politico.

По данным издания, речь идет о сотнях больных с COVID-19. Некоторые из них делали тесты на коронавирус сами.

Точное количество пациентов военные не предоставляют, отмечает Politico.

Его собеседники рассказали, что “проблема усугубилась” вечером 21 января, когда охранявшие Капитолий военные получили приказ покинуть Капитолий, сделав перерыв для отдыха и переместившись в близлежащие гаражи. В итоге подразделение нацгвардейцев разместилось в одном из помещений, где военные спали рядом друг с другом, не соблюдая эпидемиологических мер. В частности, для 5 тыс. военнослужащих была доступна только одна ванна.

После того, как о происходящем узнали в Сенате, началось расследование инцидента.

Military.com пишет, что “тысячи нацгвардейцев” планируют оставить в Вашингтоне до середины марта.

США являются страной с наибольшим числом выявленных случаев инфекции. В стране по состоянию на 23 января подтвердили 24,7 млн случаев COVID-19, умерло 413,5 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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