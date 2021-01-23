В ПАСЕ отклонили предложение России о дебатах по украинскому языку – нардеп

23.01.2021, 3:46, Новости дня

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Парламентская ассамблея Совета Европы не поддержала предложение российской делегации провести дебаты о языковом вопросе в Украине. Об этом сообщил 22 января в Telegram народный депутат от “Европейской солидарности”, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

“Предложение РФ о проведении дебатов в ассамблее по украинскому языковому закону бюро ПАСЕ отклонило. Манипуляция не прошла”, – написал он.

20 января Гончаренко опубликовал фотокопию письма главы делегации РФ Петра Толстого к председателю ПАСЕ Хендрику Дамсу. В нем россияне утверждают, что вступление в силу ст. 30 закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” стало этапом “тотальной украинизации общественной жизни в Украине”. По мнению российской делегации, в Украине проходит “целенаправленная агрессивная кампания против русского языка”, которая “ущемляет права русского населения Украины”.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Некоторые положения закона, которые касаются сферы обслуживания, вступили в силу 16 января 2021 года.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

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