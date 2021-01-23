При пожаре в супермаркете в Краснодаре погиб один человек

23.01.2021, 3:44, Новости дня

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В одном из краснодарских супермаркетов при пожаре погиб один человек, двое пострадали, сообщили в МЧС.

«По прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит возгорание в супермаркете на площади 150 метров квадратных. Из здания эвакуировано порядка 100 человек. К сожалению, в результате пожара погиб один человек, два человека пострадали, направлены в краевую клиническую больницу города Краснодара», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Возгорание было локализовано в 21.21 мск.

Ранее при пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске погибли четыре человека.