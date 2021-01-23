 

Finnair объявила о требовании к пассажирам предоставлять отрицательный тест на COVID

23.01.2021, 3:44, Новости дня
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Пассажиры, направляющиеся в Финляндию, должны будут предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, объявила финская авиакомпания Finnair.

«С 28 января Finnair начнет требовать от пассажира предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, если он путешествует в Финляндию на любом рейсе Finnair, или сертификат об уже перенесенном заражении коронавирусом», – передает сообщение авиаперевозчика  ТАСС.

Это требование не распространяется на транзитных пассажиров. При этом все пассажиры, прибывающие в аэропорт Хельсинки-Вантаа из-за границы, будут направляться на тест по прибытии.

Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития в пятницу рекомендовал авиакомпаниям при полетах в Финляндию требовать у пассажиров отрицательный тест на коронавирус либо справку о перенесенном заболевании.

Ранее авиакомпания Finnair сообщила о планах восстановить рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом с 28 января.



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