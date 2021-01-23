 

Кандидату на должность главы представительства НАСА в РФ отказали в визе

23.01.2021, 3:44, Новости дня
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Кандидату на должность руководителя представительства НАСА в РФ не выдали дипломатическую визу в ответ на аналогичные действия США в отношении ряда российских дипломатов, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.

«В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю НАСА, который должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам одного из собеседников агентства, аналогичная ситуация сложилась при назначении нынешнего руководителя офиса НАСА в Москве Триши Мак. «После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу», – сказал источник.

Третий собеседник РИА «Новости» связывает с этой ситуацией планы сокращения численности аппарата офиса НАСА в Москве, поскольку если нынешний руководитель офиса вернется в США, а новый не приедет, то необходимости в содержании аппарата не будет.

Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в РФ не уточняется.

Ранее американский посол в РФ Джон Салливан заявил, что посольству США в Москве не хватает рук на все необходимые работы, поскольку дипломаты не могут получить визы.



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