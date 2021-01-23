Мнение: Китайская логика и рядовой

23.01.2021, 3:42, Разное

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Ну и, кстати, в предыдущих двух постах я все время твержу, что в “Загадке трех тел” китайского писателя Лю Цысиня структура странная, так как довольно длинное и яростное вступление про события “культурной революции” и преступления хунвейбинов 1960х-70х гг. имеют крайне отдаленное отношение к последующему весьма сложному и вычурному сюжету – про многомиллионолетнюю (!!) историю некой планеты.

Это так и не так. Формально – да; но если отвлечься от восточных завихрений и научных философских абстракций, которыми роман переполнен – там ведь суть сюжета в том, что женщина, пережившая террор “культурной революции”, женщина, у которой хунвейбины забили насмерть отца, попросту… сдает всю Землю на неизбежную погибель космическим пришельцам. Именно с тем обоснованием, что человечество неисправимо и надо положить ему конец.

Вот так. А вы говорите, что рядовой Шамсутдинов слишком много человек положил, мог бы, мол, парой-тройкой самых злостных обидчиков ограничиться.

А у нас тут вот такой заумный китаец. У него герой насмотрелся на то, что творилось во время русской китайской революции – и недрогнувшей рукой обрекает всё человечество на смерть. НЕДОСТОЙНЫ. И я с удивлением отмечаю, что мне такая логика очень и очень понятна. Не скажу, что я с ней согласен, но… Книга-то у китайца – об этом.

Достойно ли человечество жить?