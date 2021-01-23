Мнение: Атлант развесил уши

23.01.2021, 2:54, Разное

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Неплохой разбор известного опуса "Атлант расправил плечи".

Атлант развесил уши

Решил я недавно несколько расширить свой кругозор и, вместо чего-нибудь интересного, прочесть широко известный роман Алисы Зиновьевны Розенбаум, более известной под псевдонимом Айн Рэнд – «Атлант расправил плечи». Ну и, собственно, прочёл. И собираюсь сказать о нём парочку слов.

Следующий абзац является сплошным спойлером, так что, если вас это пугает – можете его пропустить. Правда смысла в этом я никакого не вижу, так как сюжет книги не стоит выеденного яйца. Итак, вкратце события книги повествуют о следующем:

Есть три стороны конфликта. Хотя вернее будет сказать две с половиной, поскольку две из них по факту являются одной стороной разной направленности и, по ходу развития сюжета, они сливаются в бурном экстазе. С одной стороны промышленники-индивидуалисты некоторые представители культуры и тому подобные «яркие индивидуальные личности» одна ярче другой. Одна часть этого паноптикума противостоит всяческой «серой массе», к которой принадлежит большая часть населения США (в остальных странах мира, на момент событий описываемых в книге, так называемых «думающих людей» не осталось вовсе), возглавляемого правительством, которое законодательно душит любое начинание наших героев-индивидуалистов. Вторая часть – осознав бессмысленность этой борьбы, ушла на добровольную самоизоляцию в некую долину и оградилась энергетическим экраном, который делает этот уголок капиталистической утопии невидимым для остального мира (фактически «Ваканда» из комиксовых «Мстителей»!). Необходимость самоизоляции обосновывается тем, что борьба бессмысленна и «тупое быдло» рано или поздно в любом случае победит (что уже само по себе прямо противоречит главной концепции всего романа), а потом пожрёт само себя, разрушив прежний мир до основания и встанет на колени, умоляя утопистов-капиталистов построить им новый прекрасный мир. Как нетрудно догадаться, в книге всё примерно так и происходит.

Группу, борющуюся с «серой массой» и возглавляющим её правительством представляет Дагни Таггерт – вице-президент сети железных дорог «Таггерт трансконтиненталь» и Хенк Риарден – промышленник, изобрётший мегапрочный сплав.

Группу самоизоляционистов возглавляют Джон Голт (инженер-изобретатель), Франциско дʼАнкония (потомственный аристократ и владелец большей части медных рудников мира) и Рагнар Даннескьолд (разбойник и абсолютный антипод Робин Гуда, наименее раскрытый персонаж из ключевых лиц).

Группу «серой массы» почему-то представляет «прогнившая» капиталистическая элита США, его правительство и обслуживающая их интеллигенция. Слово прогнившая я беру в кавычки, поскольку то, как она описана – это обычное состояние олигархических капиталистических элит в любых странах развитого капитализма.

По идеологическим причинам, автор всеми силами пытается приписать этой группе признаки коммунизма. Якобы она действует в интересах народа. При этом, само слово коммунизм в книге то ли не звучит вообще, то ли упоминается буквально один-два раза, что меня несколько удивило, в ходе прочтения этой тягомотины.

Естественно, как уже писал чуть выше, группа капиталистов и правительства представлена в книге олицетворением зла. Фактически все её представители – это бездельники, не способные мыслить. Не говоря уже о способности к созиданию. И даже если они получают что-либо в своё распоряжение, например, промышленный завод, то обязательно приведут его к разрухе в кратчайшие сроки.

Наглядно такая ситуация описывается в произведении на примере завода «Двадцатый век», где изначально и работал один из ключевых персонажей книги – Джон Голт. Этот самый завод, после смерти владельца, достался по наследству его детям. Вступив во владение, новые владельцы собрали всех рабочих и объявили, что отныне работа будет проходить по принципу – от каждого по способностям, каждому по потребностям (именно это и стало причиной ухода Голта на самоизоляцию). Такая политика руководства завода привела к тому, что те, кто похитрее начинали работать всё меньше и меньше, при этом получая зарплату и льготы наравне с остальными. Постепенно, таких хитрожопых становилось всё больше и больше, а те, кто старался честно работать попросту уходили. Как нетрудно догадаться, в скором времени завод обанкротился.

Что тут сказать… Айн Рэнд действительно описала новоиспечённых владельцев завода клиническими дебилами. Во-первых, нельзя построить коммунизм на отдельно взятом заводе. Во-вторых, они явно не слышали лозунга «План – закон, выполнение – долг, перевыполнение – честь!». Они даже не пытались требовать от своих рабочих выполнения своих прямых обязанностей, раздавая им зарплату направо и налево. Рабочие же, со временем всё больше борзели и всё меньше работали. Результат – закономерен.

Должен сказать, что такие руководители, как и такие рабочие, в Советском Союзе назывались вредителями и наказывались в соответствии с законодательством. Ну а здесь, по идеологическим причинам, именно таковых Айн Рэнд представляет как социалистических реформаторов.

О чём ещё не могу не сказать, так это том, что ровно обратная ситуация наблюдалась после уничтожения СССР. Могучие заводы и фабрики, построенные теми, кого Айн Рэнд презрительно именует паразитами, разорялись и уничтожались эффективными индивидуалистами, которых она так превозносит в своём романе.

Большая часть событий книги расписывает противостояние капиталистов Дагни Таггерт и Хенка Риардена капиталистической элите США. Сотрудничество этих героев обусловлено тем, что Дагни необходим мега-сплав Хенка для строительства ветки железной дороги нового типа, которая должна быть практически неубиваемой, в сравнении с железными дорогами, выстроенными из обычной стали.

В этом, несомненно, нужном и важном деле им всячески мешают капиталистические элиты, которые не хотят терять свой металлургический бизнес и используют подвязки в правительстве, дабы всеми силами вставлять палки в колёса.

Что здесь странного? Странное здесь, прежде всего то, что капиталисты одной стороны имеют подвязки в правительстве, а другой – нет. И дело даже не в самом этом факте, а в том, что подаётся он с таким видом, будто ситуация является естественной и честному капиталистическому промышленнику нет нужды в каких-то там связях с правительством и всём таком.

Всё это абсолютнейшая чушь. Почему? Да потому что промышленник-капиталист без связей (лобби, взятки… называйте, как хотите) в правительстве чисто технически не сможет дорасти до уровня, который позволит ему выполнять заказы государственного уровня. Такого амбициозного промышленника просто задавят в зародыше или перекупят более крупные и влиятельные собратья. Более того, правительство в капиталистических странах является неотъемлемой частью олигархической элиты промышленного капитала и работает, прежде всего, именно в её интересах.

То есть, пока ты работаешь сам на себя, где-нибудь в своём уголке – работай на здоровья. Но как только попытаешься выйти на более-менее серьёзный уровень, к тебе немедленно потянутся цепкие олигархические лапы капиталистической элиты, с предложениями от которых невозможно отказаться. Либо работаешь «на дядю» под его крышей и на его условиях, либо о тебе вообще никто не услышит.

Случаи, когда кто-то реально пробился с самого низу – это исключения, которые можно перечислить на пальцах одной руки фрезеровщика и они лишь подтверждают общее правило. Служат они исключительно для поддержания у народа иллюзии, что каждый, при должном старании и удаче, способен пробиться к вершине. Реально пробиться в капиталистические элиты можно лишь в эпоху становления капитализма, пока эти самые элиты ещё в полной мере не сформировались.

Теперь немного о моральном облике главной героини. В произведении присутствует пара ситуаций описывающих аварии поездов. В первой из таких аварий, Дагни негодует о произошедшей катастрофе. При этом речь идёт о чём угодно, но только не о том, что в катастрофе могли пострадать люди.

В описании второй аварии всё ещё интересней. Во-первых, целый вагон поезда выделен для представителя правительства (естественно – редкостную сволочь), который едет с важным поручением. Именно он постоянно подгоняет машинистов и заставляет их идти на неоправданный риск, невзирая на все возражения. Во-вторых, когда поезд таки направляют в тоннель, где его неизбежно должна постичь авария, читателю несколько страниц выборочно описывают некоторых из пассажиров этого поезда. Естественно, описанные – все как на подбор представлены кончеными мразями, работающими на режим. Таким нехитрым, я бы даже сказал, примитивным образом читателю говорят – так им всем и надо! О том, что помимо упомянутых пассажиров, в поезде должны присутствовать и другие, коих можно обозначить как невинных жертв, автор тактично умалчивает.

Дополняет моральный образ Дагни Таггерт тот факт, что на протяжении книги, она то и дело меняет любовников. В юности – влечение другом детства Франциско дʼАнкония. Во время деловых отношений с Хенком Риарденом – эти отношения быстро перерастают в неделовые. Ну и ближе к концу книги она осознаёт, что любовь всей её жизни – это, естественно, Джон Голт. При чём, все трое флегматично смотрят на её метания сквозь пальцы, как на что-то совершенно нормальное.

В эпизоде, где Черрил (жена Джеймса Таггерта, брата Дагни) осознаёт наконец-то, какой же он (Джеймс) оказывается мудак и прибегает к Дагни, дабы извиниться перед ней и найти утешение я уже не удивился бы, если б Дагни и с ней переспала. Но книга вышла в 1957 году, когда такое было ещё не в моде. Уверен, если бы она писалась в наши дни, такой исход был бы неминуем!



Айн Рэнд (Алиса Зиновьевна Розенбаум)

Впрочем, вышеописанное это явно не то, что Айн Рэнд пыталась вложить в образ главной героини осознанно. Но так уж получается, что произведение является отражением самого автора.

В остальном, книга абсолютно примитивна в плане раскрытия персонажей. Все они чётко делятся на две стороны – белое и чёрное. Никакой середины и близко нет. Герой либо настолько хорош, что аж тошно (хотя по поводу их «хорошести» постоянно возникают вопросы) либо омерзительная мразь.

То же касается и описания внешности героев. Все персонажи, обозначенные положительными – сплошь статные красавцы и красавицы. И наоборот, все персонажи, обозначенные отрицательными – это просто какой-то цирк уродов.

Такой подход к описанию внешности и характера героев является нормальным для детских произведений. Хотя даже там зачастую всё далеко не так однозначно. Здесь же это выглядит как обычный примитивизм и неспособность автора придать характерам своих героев хоть какую-то глубину.

В плане написания, книга является унылой тягомотиной, которую в виду её идеологической направленности пытаются выдавать за философский трактат мирового уровня. Если фрагменты, где описываются конкретные события, ещё читаются сравнительно легко, то всяческие описания и, хуже того, потуги на философствование, из которых состоит большая часть книги, можно читать исключительно будучи связанным по рукам и ногам, подперев веки и установив книгу перед глазами.

Квинтэссенцией этого «философского» уныния является ключевая речь Джона Голта, которая должна расставить все точки над “i”. Лично я читал «Атланта» на электронной книге с 6-дюймовым экраном, где его объём составил чудовищные 3372 страницы (для сравнения, полный цикл из 7 книг Анджея Сапковского про Ведьмака, на той же книге составляет 5177 страниц, что всего лишь в полтора раза больше). Из них вышеупомянутая речь Голта отняла примерно 150-200 страниц. И это 150-200 страниц концентрированной, несколько раз повторённой в немного различающихся формах высокопарной чуши, которую читателю пытаются впарить как высокую философскую идею.

Иронично, но в минувшем 2020-м году, институт имени Айн Рэнд, пропагандирующий доктрину о минимизации государственного вмешательства в дела частного бизнеса, не постеснялся попросить помощи https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ppp-ayn-rand/in-sign-of-the-times-ayn-rand-institute-approved-for-ppp-loan-idUSKBN248026?il=0&ref=dtf.ru у правительства США в объеме $1 млн. по программе сохранения зарплат, основанной для помощи предприятиям во время коронавирусного кризиса. Надо понимать – это другое!

Впрочем, не взирая на бестолковость творения Айн Рэнд, его пропаганда принесла свои плоды. Атлант действительно расправил плечи, обретя немалую популярность и отразившись в массовой культуре.

Как яркий пример, можно привести игру BioShock, концепция игрового мира которого напрямую навеяна «Атлантом». Должен сказать, BioShock – игра вполне добротная, но вспомнил я здесь о ней по другой причине. Вспомнил я о ней, прежде всего потому, что авторы через призму игрового мира показывают, куда неизбежно скатится мир, построенный на принципах, изложенных в «Атланте»: полнейшая разруха и безнадёга, где каждый сам за себя.



"Восторг"

Создатель подводного города «Восторг» Эндрю Райан исповедует принципы Джона Голта, но ровно до тех пор, пока свободная конкуренция не начинает касаться лично его. После этого он немедленно давит конкурента в лице Френка Фонтейна, прибирает к рукам все его компании и устанавливает в Восторге диктатуру.

Собственно, именно это и есть естественное развитие событий в мире свободного рынка, лишённого контроля со стороны государства, проповедуемого Айн Рэнд в своей книге. Что отлично показывает в BioShock её сценарист и творческий директор – Кен Левин.



Эндрю Райан

Подводя итог, могу сказать только, что роман Алисы Розенбаум «Атлант расправил плечи» – полнейшая чушь, полная передёргиваний и подмены понятий. К тому же, он затянут раз эдак в десять, своими бесконечными самоповторами и кучей бессмысленной воды, с жалкой претензией на философию. Не будь в романе идеологической составляющей и, как следствие, массового пиара – книга скорей всего прошла бы совершенно не замеченной.

Читать рекомендуется исключительно из академического интереса, если не жаль тратить драгоценное время на подобный мусор.

На этом всё. Спасибо за внимание.

https://balrogkolyan.livejournal.com/20105.html – цинк

Среди всех книг, которые я читал, эта входит в топ-10 по части унылости – где-то между "Майн Кампф" и "Архипелагом ГУЛАГ".

Всегда воспринимал ее как распиаренную агитку-пустышку, которая полностью оторвана от реального мира, что конечно не мешало иногда встречать людей, которые воспринимали этот опус всерьез.

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