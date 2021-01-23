 

Озвучены имена всех погибших на пожаре в пансионате для престарелых в Харькове

23.01.2021, 2:52, Новости дня
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22 января в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” были озвучены имена всех 15 человек, погибших 21 января в Харькове во время пожара в частном заведении для престарелых.

Среди них девять женщин (возраст двух из них пока не назван) и шесть мужчин.

Полный список погибших:

Валентина Николаевна Панченко, 79 лет;
Вера Сергеевна Звягинцева, 83 года;
Любовь Алексеевна Орищенко, 82 года;
Галина Михайловна Мандригель, 70 лет;
Анна Ивановна Дмитренко, 71 год;
Ирина Семеновна Палант, 85 лет;
Любовь Федоровна Постовная, 80 лет;
Георгий Михайлович Мартыненко, 79 лет;
Павел Иванович Давиденко, 74 года;
Федор Иванович Гробов, 78 лет;
Виктор Семенович Панин, 80 лет;
Николай Анатольевич Чернов, 74 года;
Федор Викторович Телегун, 91 год;
Елена Песина (возраст устанавливается);
Ольга Юрченко (возраст устанавливается).

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По информации МВД, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы находились на втором этаже здания. Были госпитализированы также пять пострадавших в возрасте от 57 лет до 81 года.

Выяснилось, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. Выяснилось, что заведение не только незаконно работало, но и незаконно было подключено к коммунальным сетям.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, арендатор и его жена, а также администратор заведения. Всем четырем задержанным объявили подозрение по уголовной статье о нарушении правил пожарной безопасности.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три.

23 января объявлен в Украине днем траура.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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