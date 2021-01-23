Стартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» для digital-специалистов

23.01.2021, 2:50, Новости дня

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Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций», направленный на поиск профессионалов разных специализаций сферы digital, стартовал 22 января 2021 года. Организаторами выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» ­направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Участвовать в нем могут специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровых средах, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры, сообщается на сайте лидерыинтернета.рф.

«Конкурс задуман как новая среда, где настоящие лидеры интернет-коммуникаций будут совершенствовать свои навыки, приобретать новые компетенции. Нужна площадка, где будут задаваться профессиональные стандарты работы в этой сфере. Где можно получать качественное образование и уже в процессе его получения быть замеченными потенциальными работодателями. Наша задача на текущем этапе – это отбор и обучение талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей, удовлетворение растущего запроса на выявление и подготовку таких специалистов», – говорит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По мнению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, инициатива проведения конкурса очень своевременна: «Неслучайно цифровая трансформация вошла в число национальных целей развития страны. Это современный вызов и требование времени. И только с сильной командой интернет-социологов и интернет-аналитиков, системных архитекторов и других профессионалов отрасли мы достигнем задач, поставленных президентом. Ежегодно мы увеличиваем число бюджетных мест в вузах по программам в области информационных технологий. В этом году их по всей стране станет на 20% больше, а к 2024 году эта цифра возрастет вдвое».

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, возглавляемая им организация имеет большой опыт проведения подобных проектов. «Модель проведения конкурсов неоднократно доказала высокую эффективность отбора и обучения, чистоту и прозрачность конкурсных процедур. Мы не изменим правилам и на этот раз: сначала участники будут проходить дистанционное тестирование, затем очные полуфиналы и финал. В этот раз нашим партнером выступает АНО «Диалог». Уверен, что совместно с коллегами мы проведем конкурс на самом высоком уровне».

«Создавая ЦУРы в каждом субъекте нашей огромной страны, мы особенно остро почувствовали нехватку интернет-профессионалов! Кроме того, мы осознаем весь потенциал глобальной цифровизации. Отсюда такое пристальное внимание к тем специалистам, чьими усилиями будет строиться будущее. Мы постоянно занимаемся учебно-методической работой с нашими кадрами, проводим образовательные мероприятия во многих регионах, но конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» выведет эту работу на федеральный уровень, позволит сделать ее повсеместной», – отметил гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО «Диалог», ЦУР и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе МУ «Сенеж» – первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций.

Участвовать в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, со средним профессиональным или высшим образованием (в том числе незаконченным), имеющие опыт профильной работы. На регистрации участникам нужно будет представить презентацию уже реализованного проекта.

Подать заявку на участие можно на сайте лидерыинтернета.рф. Регистрация продлится до 23.59 26 февраля 2021 года.