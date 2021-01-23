 

Администрация Байдена решила пересмотреть соглашение Трампа с талибами

23.01.2021, 2:50, Новости дня
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Администрация нового президента США Джо Байдена намерена пересмотреть соглашение о мире, заключенное при экс-главе государства Дональде Трампе, с афганской радикальной группировкой «Талибан» (запрещена в России), передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, советник президента США по безопасности Джейк Салливан сообщил об этом в телефонном разговоре со своим афганским коллегой, передает РИА «Новости».

29 февраля 2020 года США заключили мир с радикальным движением «Талибан», пообещали снять с него санкции и вывести войска из Афганистана. После этого США заявили о начале вывода войск.

Трамп позже заявил, что США все еще находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с талибами, несмотря на заключенное соглашение.



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