Администрация Байдена решила пересмотреть соглашение Трампа с талибами

23.01.2021, 2:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Администрация нового президента США Джо Байдена намерена пересмотреть соглашение о мире, заключенное при экс-главе государства Дональде Трампе, с афганской радикальной группировкой «Талибан» (запрещена в России), передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, советник президента США по безопасности Джейк Салливан сообщил об этом в телефонном разговоре со своим афганским коллегой, передает РИА «Новости».

29 февраля 2020 года США заключили мир с радикальным движением «Талибан», пообещали снять с него санкции и вывести войска из Афганистана. После этого США заявили о начале вывода войск.

Трамп позже заявил, что США все еще находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с талибами, несмотря на заключенное соглашение.