Устранить до дня икс. Карта задержаний

23.01.2021, 2:14, Разное

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Накануне протестов силовики преследуют сторонников Навального по всей стране.

Перед субботними акциями 23 января, анонсированными сторонниками Алексея Навального, силовые структуры по всей РФ начали работу на упреждение. Уже почти в 20 городах страны полиция задержала, а суд отправил под аресты глав местных штабов Навального и известных активистов. Из-за этого многие из сторонников политика не смогут принять участие в акциях. Одновременно Роскомнадзор, Генпрокуратура, МВД и даже Минпросвещения в унисон осудили предстоящие протесты и заявили: вышедшим на площади грозит преследование. Кого и как задерживали силовики — в материале «Новой». Схема: Алексей Комаров / «Новая газета»Как работает полиция в регионах РоссииНОВОСИБИРСК

В Новосибирске с утра, 22 января, задержали главу штаба Навального, депутата местного горсовета Сергея Бойко. Его увезли в изолятор временного содержания до суда, при этом суд обещают только завтра, 23 января, в 09.00. Жена Бойко, которая в момент задержания находилась с мужем в машине, рассказала, что до задержания его вызвали в мэрию «по доносу мэра Анатолия Локтя к 14.00».

«Локтю не понравилось, что Сергей у себя на ютубе рассказывал про беспредел, который творится в нашей стране, поддерживал Навального и говорил про мероприятие 23 января на Красном проспекте. Сергей даже не успел добраться до заседания, на котором его собирались «судить», — рассказала она.

Силовики не объяснили причину задержания Бойко. Его жена сообщила, что его «схватили» неизвестные люди в черных масках, машины у них были тоже без маркировки. Связи с главой местного штаба Навального до сих пор нет.

Кроме того, за два часа до задержания Бойко полицейские «по подозрению в совершении административного правонарушения» задержали его помощницу и сотрудницу штаба Елену Носковец. Ее также отправили в спецприемник до суда, который назначен на завтра.

ТЮМЕНЬ

В Тюмени задержали координатора местного штаба Навального Ивана Вострикова. Незадолго до этого он уведомил своих сторонников о предстоящей акции 23 января на странице в «ВКонтакте»: «Мы выходим не только за Алексея Навального, но и против репрессий! Путин будет смотреть на вашу реакцию: если промолчать, то для власти это будет значить, что можно продолжать ужесточать репрессии, а полицейского произвола станет больше», — пояснил активист.

ВЛАДИВОСТОК

Во Владивостоке также задержали координатора местного штаба Навального Екатерину Ведерникову. Как сказала сама Ведерникова, силовики выхватили телефон из ее рук, после этого полицейские повысили голос на девушку и долгое время отказывались объяснять причину задержания. Ведерникова несколько раз требовала вернуть ей телефон, чтобы позвонить адвокату, однако сотрудники полиции игнорировали ее просьбы и отвечали, что она пока «не задержана, а доставлена». Впоследствии суд во Владивостоке арестовал координатора регионального штаба Навального на трое суток по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

КРАСНОДАР

В Краснодаре полиция 21 января задержала координатора местного штаба политика Анастасию Панченко. Полицейские пришли в гостиничный номер, где находилась на тот момент активистка. Вскоре ей дали 10 суток ареста из-за «организации несанкционированного мероприятия» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Через несколько часов после того, как стало известно о задержании Панченко, силовики пришли с обыском к местному адвокату Михаилу Беньяшу. Они изъяли у него два ноутбука. Следственные действия при этом проводились в рамках уголовного дела о краже макета пистолета Макарова «иным лицом». Само дело возбудили против некоего «Александра Тимохина», однако кто это ни полиция, ни адвокат не уточняют. Сегодня адвокат должен был защищать в суде координатора краснодарского штаба Навального Панченко. Сам Беньяш выразил мнение, что обыск провели для того, чтобы «сорвать защиту активистов, которых завтра будут арестовывать».

УФА

В Уфе сотрудники полиции задержали юриста местного штаба Навального Федора Телина. «Привезли в отдел полиции. Не говорят, что я совершил. Есть материалы проверки, говорили они, а их нет», — пояснил он.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»БАРНАУЛ

Силовики в Барнауле задержали волонтера штаба Навального Максима Неверова. Его увезли в отдел полиции для составления протокола по ч. 2 ст. 20.2 КоАП из-за «призывов» в социальных сетях накануне акции 23 января.

АРХАНГЕЛЬСК

Также силовики в Архангельске задержали экс-главу местного штаба Навального Андрея Боровикова и еще одного активиста — Юрия Чеснокова. Чесноков пришел к суду, чтобы поддержать Боровикова, которого обвиняют в распространении порнографии за размещение в соцсети клипа Rammstein. Активисту сообщили, что он обвиняется по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичных акций»).

ЛИПЕЦК

В Липецке штаб Навального сообщил о задержании местной 50-летней сторонницы политика Галины Гребенниковой. Штаб утверждает, что женщину при задержании избили; она планировала ехать на акцию в поддержку Навального.

КАЛИНИНГРАД

В Калининграде задержали сторонника Либертарианской партии и волонтера штаба Навального Рагнара Рейна. Он долго не выходил на связь. Суд признал Рагнара виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и арестовал его на трое суток. Активист заявил, что объявил голодовку.

ОМСК

Суд в Омске признал координатора местного штаба Навального Ольгу Картавцеву виновной по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал ее на 20 тыс. рублей. По мнению Картавцевой, штраф и давление на команду Навального в Омске связаны с предстоящими акциями 23 января. За день до этого в штабе Навального в Омске заявили, что к ним ворвались силовики с уже составленным протоколом на Картавцеву за организацию массового мероприятия.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

22 января в Ростове-на-Дону задержали главу местного штаба Навального Ксению Середкину и сотрудницу штаба Валерию Дзбоеву. Задержание произошло в прямом эфире: девушки вели в Instagram трансляцию беседы с полицейскими, которые утром пришли к ним в хостел.

Неизвестные без формы попытались задержать сотрудниц штаба Навального в Ростове-на-Дону в прямом эфире

Сотрудники в штатском на камеру отказались представляться, сказав, что сделали это у дверей. Девушки требовали оставить их в покое или хотя бы дать одеться. На этом трансляция обрывается. На момент публикации материала местонахождение Середкиной и Дзбоевой неизвестно. Еще один сторонник Навального в Ростове, краевед Леонид Санкин, подтвердил «Новой», что к нему по месту регистрации приходили сотрудники прокуратуры, но не застали его дома. Активист полагает, что ему хотят вручить предостережение о недопустимости организации незаконного массового мероприятия.

ТАТАРСТАН

Следственный комитет по Татарстану уже возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). По версии силовиков, «неустановленное лицо» разместило в соцсетях «информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года». «При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — утверждают в СК. Следователи не объяснили, что именно и в какой социальной сети было размещено. Отмечается, что автор публикации еще устанавливается.

По одному сотруднику штабов Навального также задержали в Красноярске (Анастасия Корсакова), Саратове (Дмитрий Цибирёв) и Самаре (Марина Евдокимова). В Пензе силовики задержали отца главы штаба Навального Ольги Жулимовой Игоря. Координатору штаба Навального в Чебоксарах Семену Кочкину полицейские выломали окна в квартире. Он вел прямой эфир происходящего. Когда силовики вломились в дом, связь с Кочкиным пропала. В Воронеже полиция оставила на ночь в ОВД до суда активиста Георгия Бородина. Суда в ОВД Нижнего Новгорода дожидается также активист Ярослав Волков.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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