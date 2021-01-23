Новый глава ХДС озвучил свою позицию по отношению к России

23.01.2021, 1:56, Новости дня

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Россия во многих отношениях является противником Запада, однако при этом необходимо искать пути для кооперации с Москвой по важным темам, сообщил новый председатель входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Моя позиция по отношению к РФ абсолютно прозрачна», – подчеркнул он.

«Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в России», – передает слова Лашета ТАСС. Новый глава ХДС в качестве примера назвал усилия по реализации Парижского соглашения по климату, урегулировании конфликтов, таких как в Ливии.

Он призвал «найти пути для кооперации», но вместе с тем – «указать РФ на границы в попытке оказать влияние на страны Балтии и по отношению польских друзей».

Лашет был избран новым лидером партии ХДС. Отмечается, что по итогам выборов в сентябре Лашет может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. В прошлом году он был одной из самых заметных фигур в германской политике. Возглавляя самый густонаселенный регион в ФРГ, Лашет постоянно находился в центре внимания на фоне борьбы с пандемией. При этом его решения не всегда признавались правильными, что сказалось на его рейтингах.

Заместитель директора Института Европы РАН, кандидат экономических наук Владислав Белов заявил, что избрание Армина Лашета новым лидером ХДС можно считать сенсационным, однако для РФ это хороший итог.