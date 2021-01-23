Россиянин Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США

23.01.2021, 1:56, Новости дня

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Гражданин РФ Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США, он согласился на тюремное заключение до 10 лет и штраф до 250 тыс. долларов, говорится в материалах суда.

Фирсов признал, что был администратором сайта deer.io, где продавались украденные данные о кредитных картах и другая персональная информация, передает РИА «Новости».

Сайт работал с 2013 по 2020 год, за этот период от незаконных продаж был получен доход в размере 17 млн долларов.

В соглашении со следствием Фирсов заявил, что по большей части его жертвами были россияне, но при этом сайт получил около 1,2 млн долларов дохода от продажи информации о гражданах США. Этот факт позволил ФБР преследовать Фирсова в суде США и задержать его по приезде в страну. Россиянин продавал номера социального страхования, даты рождения и адреса американцев, при этом таких данных часто достаточно для того, чтобы мошенники смогли получить кредитную карту или кредит на имя жертвы.

Суду предстоит утвердить соглашение со следствием, после чего будет вынесен приговор.

6 марта суд выдал ордер на арест Фирсова. Россиянина задержали в аэропорту. По данным СМИ, 11 марта мужчину под конвоем федеральных маршалов должны отправить в Калифорнию, дело россиянина ведет подразделение ФБР из Сан-Диего. В Совфеде заявили, что Россия предоставит юридическую защиту задержанному в США Кириллу Фирсову, нужно потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах его задержания.