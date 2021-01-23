На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата

23.01.2021, 1:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, застрелившего на свадьбе в Новой Москве жениха и его брата, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, инцидент произошел в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалась свадьба. Один из гостей выстрел из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Причиной трагедии, по словам собеседника агентства, стал бытовой конфликт. В столице введен план «Перехват» для розыска подозреваемого. На месте работают следователи СК.

Ранее охранники бара в Казани избили молодоженов.