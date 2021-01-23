 

«Бесчинства, линчевание»

23.01.2021, 1:20, Разное
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Для родителей студентов московских колледжей подготовили презентацию о молодежном протесте.

Городской экспертно-консультативный совет родительской общественности при Департаменте образования Москвы подготовил презентацию о массовых мероприятиях для родителей студентов колледжей. «Новая газета» ознакомилась с ней.

В презентации в общей сложности 19 слайдов. Там приводятся определения массовых мероприятий, санкционированных и несанкционированных митингов, деиндивидуализации, а также гражданской позиции. Авторы презентации считают, что несанкционированные акции «редко проходят мирно и интеллигентно», а «любой митинг, даже если он начинается мирно, может перерасти в стихийную неуправляемую толпу».

Скриншот одного из слайдов.

Результатами деиндивидуализации, сказано в презентации, являются:

  • Легкое нарушение запретов (проклятия по адресу арбитра, выкрики во время массовых скоплений);

  • Импульсивное самовыражение (групповой вандализм, кражи и драки);

  • Разрушающие социальные взрывы (уличные бесчинства, линчевание).

    • На одном из слайдов признаки вовлечения подростков в протесты: резкая смена круга общения, несвойственная ранее политическая заинтересованность и активность, а также резкая реакция на официальные новости. Авторы презентации также напомнили об уголовной, административной и семейно-правовой ответственности для родителей подростков, участвующих в несанкционированных протестах.

    Скриншот одного из слайдов.

    Презентацию распространили в преддверии анонсированных сторонниками политика Алексея Навального несанкционированных протестов 23 января. СК уже возбудил дело о вовлечении в акции несовершеннолетних (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК). По всей стране вчера начались задержания сторонников политика, они продолжаются и сегодня.

    Самого оппозиционера 17 января задержали в аэропорту Шереметьево сразу после возращения из Германии, где он проходил реабилитацию. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

    Источник: Новая газета



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