 

Евро 2020 может пройти в одной стране. Над этим думают в УЕФА

23.01.2021, 1:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Чемпионат Европы по футболу 2020 года может пройти в одной стране вместо 12, как было запланировано раньше. Такой вариант не исключают в УЕФА, заявил в интервью изданию Münchner Merkur/tz глава правления футбольного клуба “Бавария” (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге.

Идея проведения Евро 2020 в 12 городах разных стран Европы возникла еще до пандемии COVID-19, это была инициатива Европейской комиссии, которая хотела, чтобы матчи проводились по всей Европе, отметил Румменигге.

“Я знаю, что президент УЕФА Александр Чеферин, который невероятно осторожен в вопросе с пандемией коронавируса, думает о том, не будет ли разумно провести чемпионат только в одной стране. С соответствующими медицинскими протоколами, конечно”, – сказал глава правления ФК “Бавария”.

В УЕФА отказалась комментировать слова Румменигге, пишет “РИА Новости”. В то же время в организации сообщили, что рассматривают четыре возможных сценария допуска болельщиков на матчи чемпионата: полные трибуны, 50–100% заполняемости, заполняемость в 20–30% и вариант проведения матчей без зрителей. Каждый из 12 городов – хозяев Евро выберет два-три сценария и вместе с УЕФА разработает “соответствующие планы в ближайшие недели”.    

Изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Финал турнира должен пройти на лондонском стадионе “Уэмбли”. УЕФА 17 марта принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

По информации The Daily Mail, переговоры с УЕФА о переносе Евро 2020 в Великобританию в ноябре 2020 года вела Футбольная ассоциация Англии.

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

На чемпионате Европы в группе “С” Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общему рейтингу сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Глава Узбекистана позвонил Путину по поводу российской вакцины

05.01 / В РФ ввели новые правила размещения детей на объектах отдыха

21.10 / “В КНДР подчиненные ведут себя именно так”. В Раде сняли реакцию нардепа Третьяковой на послание Зеленского. Видео

09.11 / Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств

31.08 / У Volkswagen в Китае появился новый стильный кросс-универсал

25.06 / Глава Крыма рассказал об украинском «рефлексе собаки Павлова»

22.09 / Южная Корея выступила с инициативой по контролю над инфекциями в Азии

20.07 / Жириновский отреагировал на указ Путина о назначении врио главы Хабаровского края

31.10 / ДТП на Майдане. Подозреваемому избрали меру пресечения

25.10 / Орешкин назвал возможным сценарий части потерь рубля в будущем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска