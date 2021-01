“Месть неизбежна”. Twitter заблокировал аккаунт иранского религиозного лидера Хаменеи за угрозу Трампу

23.01.2021, 1:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, предположительно, верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи за пост, истолкованный как угроза бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

Аккаунт @khamenei_site опубликовал картинку с гольфистом, похожим на Трампа, в тени самолета с подписью на фарси: “Месть неизбежна. Те, кто заказал убийство генерала Сулеймани, а также те, кто это совершил, должны быть наказаны”.

Агентство отмечает, что надпись связана с речью Хаменеи, которую он произнес в декабре: она касалась убийства командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. В своей речи Хаменеи не назвал Трампа по имени, но повторил клятву отомстить тем, кто отдал приказ и осуществил нападение на генерала.

Представитель Twitter заявил, что твит нарушил правила соцсети по публикации оскорбительного контента, а сама учетная запись – политику в сфере манипулирования и спама, так как является поддельной. В компании не уточнили, как определили это.

Другие аккаунты, связанные с офисом верховного лидера Ирана, остаются активными, в том числе и его основная учетная запись, отмечает агентство.

Однако фотография также появилась на официальном сайте Хаменеи и в некоторых других его аккаунтах, отмечает журналист BBC Себастьян Ушер.

#Iran : The threatening tweet against #Trump WAS retweeted on Ayatollah Khamenei’s main Farsi twitter account – not just the odd small one now removed Here is the screengrab It’s now been removed This surely raises questions about the main Farsi twitter site pic.twitter.com/DZf96X6iFu

— sebastian usher (@sebusher) January 22, 2021

Чиновник, близкий к ближайшему окружению Хаменеи, сказал агентству Reuters, что цель твита заключалась в том, чтобы “напомнить игроку, что уход с должности не означает, что он будет в безопасности и убийство нашего мученика Сулеймани будет забыто”. Чиновник подчеркнул также, что теперь американские войска не смогут его защитить.

Сулеймани был убит в Ираке 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Трамп заявлял, что иранский генерал готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке. Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.

Кризис между США и Ираном косвенно спровоцировал катастрофу самолета “Международных авиалиний Украины”, сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США, включая Трампа, и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, который был опубликован 10 июля, сказано, что нападение на Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц “представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США”.

13 сентября 2020 года издание Politico со ссылкой на двух информированных чиновников сообщило, что Иран планирует убийство американского посла в качестве мести за Сулеймани.

—