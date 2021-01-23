В России детский омбудсмен призвала родителей не пускать детей на митинги

23.01.2021, 1:04, Новости дня

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Дети используются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться. Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова накануне митингов в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает “Эхо Москвы”.

Омбудсмен отметила, что участие детей в акциях протеста – это всегда риск и опасность.

Кузнецова рассказала, что к ней обращаются родители, обеспокоенные сообщениями в соцсетях с призывами выйти на акции в поддержку Навального.

По словам омбудсмена, родители хотят остановить эту вакханалию.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем, как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти уже готовятся к протестам. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в “несанкционированных акциях 23 января”, а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

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