Пожар в доме для престарелых в Харькове. Четырем задержанным объявили подозрение

23.01.2021, 1:04, Новости дня

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Правоохранители объявили подозрение четырем фигурантам уголовного производства о гибели 15 человек во время пожара в незаконно работавшем в Харькове доме для престарелых 21 января.

Об этом 22 января сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает “Интерфакс-Украина”.

Всех четырех фигурантов дела подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

“Среди подозреваемых – владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен”, – объяснил Чубенко.

По его информации, 23 января Киевский райсуд Харькова будет избирать всем четырем подозреваемым меру пресечения. Прокуратура ходатайствует о содержании их под стражей.

Чубенко рассказал, что месяц пребывания в ныне сгоревшем заведении обходился клиентам в среднем в 15 тыс. грн в месяц.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По информации МВД, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы находились на втором этаже здания. Были госпитализированы также пять пострадавших в возрасте от 57 лет до 81 года.

Выяснилось, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были сначала задержаны владелец дома, его арендатор и администратор заведения. Позже задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Выяснилось, что заведение не только незаконно работало, но и незаконно было подключено к коммунальным сетям.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов, официально в регионе зарегистрированы только три.

23 января объявлен в Украине днем траура.

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