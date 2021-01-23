В Одессе нашли 120-летнюю бутылку коньяка. Пить не будут

23.01.2021, 1:04, Новости дня

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В Одессе во время строительных работ около Музея истории коньяка имени Шустова 15 января обнаружили бутылку с коньяком возрастом более 120 лет. Об этом сообщает “Новое время”.

Сергей Дяченко, директор музея при Одесском коньячном заводе, предполагает, что эта находка может стоить от $12 до $40 тысяч.

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Дяченко рассказал, что это уже не первая находка на территории завода – место старое, поэтому что-то интересное обнаруживают раз в год или два. “Это очень ценные для нас экспонаты, потому что купить сейчас бутылку коньяка 1900−1905−1910 года – это десятки тысяч долларов”, – отметил он.

По его словам, это одна из самых удачных находок – в ней сохранилось 80% содержимого. Обычно сохранность – около половины, так как коньячный спирт постепенно испаряется.

“Тем более, у нас таких бутылок нет. У нас есть другие старые бутылки, конца 1800-х, начала 1900-х, и та бутылка, которая обыграла французов в 1900 году, стоит на экспозиции. У нас много бутылок. Но именно такой малой фляги нет. То есть, это даже для нас редкость”, – сказал Дяченко.

Директор музея отметил, что ни передавать куда-то, ни пить коньяк из этой бутылки не будут. “Такое не пьется. Это хранится, сохраняется, это передается по наследству, это участвует максимум в аукционах, и все равно оседает в частных коллекциях. А у нас музей, нам это вообще не за чем делать”, – сказал он.

Бутылку перезакроют, запарафинят и отдадут 10-15 граммов в лабораторию, чтобы сделать анализ и выяснить, что произошло с напитком за сто с лишним лет.

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