Американское посольство разрекламировало несанкционированные митинги в России

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23.01.2021, 1:02, Новости дня
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Посольство в США в РФ распространило для своих граждан предупреждение о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в российских городах. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов.

«В субботу, 23 января, по всей РФ планируются демонстрации в поддержку активиста оппозиции. Эти демонстрации могут быть несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций», – сказано на сайте посольства.  Там указаны 12 крупных городов, в которых планируются незаконные акции, указано время их начала и точка сбора манифестантов. 

Американцам посоветовали следить за обновлениями в Сети, избегать многолюдных мест, сообщать о своем состоянии родственникам и друзьям, а также внимательно оценивать окружающих людей. Кроме того, в посольстве рекомендовали быть внимательными в местах, часто посещаемых туристами с Запада и иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей российской визой.

Уже в течение нескольких дней организаторы незаконных акций активно вербуют несовершеннолетних через социальные сети. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала возмущение по этому поводу и призвала родителей школьников не допустить, чтобы их дети стали разменной монетой провокаторов.

«Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на всё для достижения своих целей. Сделайте все от вас зависящее, чтобы ваши дети не стали разменной монетой в этой адской постановке», – написала дипломат в Facebook.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Родителей просили оградить своих детей от участия в подобных мероприятиях. В Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях «может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений».

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома.



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