 

В Италии решили частично заблокировать TikTok из-за трагедии с ребенком

23.01.2021, 1:02, Новости дня
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Доступ к социальной сети TikTok в Италии решено частично ограничить из-за гибели 10-летней девочки в Палермо, в соцсети будут заблокированы аккаунты всех пользователей, чей возраст невозможно документально проверить, сообщило агентство ANSA.

Решение о частичной блокировке, которое будет действовать до 15 февраля, приняло ведомство по защите персональных данных. Поводом стал инцидент с 10-летней девочкой, которая погибла, приняв опасный вызов на выносливость в TikTok. Прокуратура начала расследование по факту происшествия, смартфон девочки конфискован, передает ТАСС.

По данным Corriere della Sera, итальянское ведомство уже обращало внимание на нарушение норм со стороны соцсети. Сообщалось, что TikTok не оказывает должного внимания защите прав несовершеннолетних, позволяя обойти возрастной порог в 13 лет для регистрации.

Ранее девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле поджог льющийся бензин и получил ожоги ног, повторив трюк из видео в социальной сети TikTok.



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