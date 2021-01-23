 

Экс-сотрудницу посольства США в Москве обвинили в заговоре с целью кражи документов

23.01.2021, 1:02, Новости дня
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Бывшую сотрудницу американского посольства в Москве Олесю Красилову обвинили в заговоре с целью кражи документов и отмывании денег, сообщил минюст США.

«Ос Муфак Абдулжаббар, 42 года; Хаитам Иса Саадо Сад, 42 года и 43-летняя Олеся Леонидовна Красилова обвиняются в заговоре с целью кражи государственных документов США и мошенничестве, краже государственных документов, заговоре об отмывании денег», – цитирует заявление американского ведомства РИА «Новости».

В минюсте США уточнили, что преступления связаны с американской программой реадмиссии беженцев U.S. Refugee Admissions Program (USRAP).

Также Красилова и Саад обвиняются в компьютерном мошенничестве и злоупотреблении. Объявление было сделано и.о. прокурора округа Колумбия Михаэлом Шервиным, генеральным инспектором министерства внутренней безопасности и службой защиты дипломатов госдепа.

Максимальные наказания по статьям, вменяемых Красиловой, составляют до 20 лет лишения свободы.

В обвинительном заключении говорится, что в 2011-2019 годах Красилова работала помощником по иммиграционным вопросам в московском отделении Службы гражданства и иммиграции США. Она занималась обработкой заявлений на статус беженца и похищала информацию об участниках программы, которую потом передавала подельникам. Документы дела, кроме обвинительного заключения, закрыты. Информации о том, задержан ли кто-то из фигурантов дела, нет.

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей из посольства РФ в Израиле.



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