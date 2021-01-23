Зеленский пригласил нового главу немецкой партии ХДС посетить Украину

23.01.2021, 0:10, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский стал первым главой государства, который переговорил с новым руководителем Христианско-демократического союза Армином Лашетом после подтверждения результатов выборов в партии. Об этом 22 января сообщила пресс-служба президента.

Новый лидер ХДС подчеркнул, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии. Зеленский поблагодарил Лашета и подчеркнул, что это важно для украинцев, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе.

“Мы высоко ценим, что благодаря именно ХДС в действующем коалиционном соглашении с социал-демократами была закреплена договоренность о мощной поддержке Украины в проведении реформ и достижении мира. Рассчитываем, что при вашей поддержке и в следующем коалиционном договоре по итогам предстоящих выборов в Бундестаг эта традиция будет продолжена”, – сказал президент.

Зеленский и Лашет обсудили возможность закрепления в будущем коалиционном соглашении европейской перспективы Украины. Собеседники договорились развивать потенциал сотрудничества между Украиной и федеральной землей Северный Рейн – Вестфалия.

Президент пригласил Лашета осуществить визит в Украину.

16 января премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет был избран главой партии “Христианско-демократический союз”.

7 декабря 2018 года главой ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Тогда она сменила на этом посту нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая возглавляла партию с 2000 года.

10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, чтобы сосредоточиться на обязанностях министра обороны.

В феврале 2020 года Меркель заявила, что остается на посту канцлера до конца полномочий в 2021 году. Она не намерена вновь претендовать на эту должность.

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