Витренко объяснил, почему правительство установило цену на газ 6,99 грн

23.01.2021, 0:10, Новости дня

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6,99 грн за 1 м³ газа – это цена, которая была на рынке, она не была искусственно сформирована. Об этом 22 января в рекламной паузе эфира программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

“Мы сняли необоснованное завышение. 6,99 грн – граничная цена. Мы поговорили с участниками рынка, с “Нафтогазом”, он сказал: “Да, можем снизить до 6,99 грн, учитывая ситуацию”. Они тоже понимают, в какой стране живут. И вот до самой низкой цены на рынке была снижена цена”, – сказал Витренко.

Он отметил, что государство должно играть на рынке активную роль, защищая людей от злоупотреблений.

По словам Витренко, поставщики газа, которые откажутся отпускать газ по минимальной цене, вынуждены будут уйти с рынка.

“В таких ситуация срабатывает механизм поставщика последней надежды, это предусмотрено законом. Этим поставщиком является “Нафтогаз”, и он будет поставлять газ по 6,99 грн”, – подчеркнул и.о. министра.

С января в Украине подорожали коммунальные услуги. Во всех областях повысилась стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

Из-за повышения тарифов в регионах начались акции протеста. Они уже проходили в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги. 15 января в Житомире митингующие, недовольные повышением тарифов на коммунальные услуги, ворвались в облсовет.

После протестов президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

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