В США перевыпустят знаменитый автомобиль DeLorean из “Назад в будущее”
23.01.2021, 0:10,
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Американская компания DeLorean Motor Company 21 января представила в Facebbok тизер обновленного автомобиля DMC-12.
Тизер возрожденного авто представили к 40-летию оригинального DeLorean, который произвели 21 января 1981 года.
Автомобиль сохранит двери типа “крыло чайки”, как в оригинальной модели. Над обликом автомобиля работает компания ItalDesign Giugiaro. Точная дата выхода нового DMC-12 пока неизвестна, однако компания намекнула, что он может появиться уже в ближайшем будущем.
https://www.facebook.com/deloreanmotorcompany/posts/10158161434914401
Мировую известность оригинальный DeLorean приобрел в качестве машины времени, разработанной доктором Брауном Эмметом в культовой кинотрилогии “Назад в будущее”.
Скриншот: Universal Pictures / Youtube
DMC-12 появляется также в фильме “Первому игроку приготовиться”, наполненном отсылками к культовым картинам 80-х.
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