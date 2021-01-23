 

Белый дом ответил на вопрос о первом зарубежном визите Байдена

23.01.2021, 0:08, Новости дня
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В ближайшее время не стоит ожидать первого официального зарубежного визита президента США Джозефа Байдена, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Несмотря на его желание нанести визит за рубеж, пройдет какое-то время, у меня нет объявления о том, когда эта [поездка] состоится», – передает ее слова ТАСС.

Байден намерен провести беседы по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Контакты с иностранными коллегами продолжатся и на следующей неделе.

«Рассчитываю, что у него, конечно, состоятся дополнительные звонки иностранным лидерам на следующей неделе. (…) Можете ожидать, что эти [звонки] начнутся с наших союзников и партнеров, включая многих европейцев. Но конкретного графика по дням у меня нет», – сообщила Псаки.

20 января Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. В своей инаугурационной речи Байден сообщил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».



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