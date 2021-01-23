 

Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса

23.01.2021, 0:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса, он не уточнил, каким именно препаратом вакцинировался.

«Одно из преимуществ того, что тебе 65 лет, заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и передовым медицинским работникам, которые довели нас до этого момента», – написал Гейтс в Twitter.

Напомним, Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19. Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Миллиардер рассказывал, какой должна быть вакцина от коронавируса, чтобы мир «вернулся к норме».

При этом сторонники теорий заговора упрекали бизнесмена в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.

Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Трамп раскрыл планы по выводу контингента ВС США из Германии

25.07 / Сорок лет без Владимира Высоцкого

02.07 / Путин поблагодарил россиян за голосование по Конституции

29.11 / В Роскачестве рассказали, как делать хорошие фото на смартфон

03.09 / Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

03.08 / Создана межведомственная группа по ситуации в Усолье-Сибирском

11.09 / Названа самая популярная среди молодежи профессия

29.12 / В РФ против Навального возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере

30.08 / Попытка вербовки вагнеровцев. Россияне предлагали украинскому агенту взять на работу китайцев – СМИ

03.12 / Иванку Трамп заподозрили в нецелевом расходовании средств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска