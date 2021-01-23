Госдеп начал пересмотр решения объявить хуситов террористами

23.01.2021, 0:08, Новости дня

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Госдепартамент США вернется к изучению принятого администрацией экс-президента Дональда Трампа решения объявить йеменское движение «Ансар Алла» хуситов террористической организацией и примет решение как можно скорее, сообщил представитель госдепартамента.

«Госдепартамент начал пересмотр определения, что «Ансар Алла» являются террористами. Мы не будем публично обсуждать или комментировать внутренние обсуждения относительно этого пересмотра, но на фоне гуманитарного кризиса в Йемене мы работаем так быстро, как только можем, чтобы провести пересмотр и принять решение», – передает его слова РИА «Новости».

«Ансар Алла», которых иногда называют хуситами, несут значительную ответственность за гуманитарную катастрофу и нестабильность в Йемене. Мы твердо считаем, что «Ансар Алла» должна изменить свое поведение. В то же время мы также должны добиться, чтобы мы не мешали предоставлению гуманитарной помощи», – сказал представитель Госдепа.

США при этом являются крупнейшим донором помощи Йемену и будут продолжать помогать этой стране, где примерно 80% населения живут на территории под контролем хуситов. Вашингтон продолжит поддерживать усилия спецпосланника ООН Мартина Гриффитса, который пытается добиться политического разрешения проблемы.

«Мы сосредоточены на поддержке всеобъемлющего политического соглашения, которое покончит с конфликтом и разрешит тяжелую ситуацию в гуманитарной сфере», – заключил представитель Госдепа.

Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что планы США объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене, у РФ это вызывает опасения.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году против хуситов, которые сражаются с правительственными силами, выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция.