“Чтобы не закрыли, пока не найдем выход”. Зеленский призвал найти все незаконно работающие пансионаты

22.01.2021, 23:16, Новости дня

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В Украине следует найти все незаконно работающие пансионаты. Об этом 22 января в Харькове во время обсуждения пожара, унесшего жизни 15 человек, заявил президент Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

“Нужно, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Нужно обязательно создать реестр и сайт со всеми такими учреждениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию об учреждениях по уходу за пожилыми людьми, о реабилитационных учреждениях”, – сказал он.

Президент отметил, что “важно не просто разобраться с законностью учреждений, а прежде всего понять, могут ли в них ухаживать за пожилыми и немощными и что делать с такими людьми, если учреждение функционирует незаконно или не может гарантировать безопасность и надлежащий уход”.

Зеленский считает, что примером должен стать Харьков.

“Куда вы расписываете людей, если они возвращаются к родным; что с ними происходит; кто их финансирует; какую социальную выплату они получают. То есть их социальное, финансовое, медицинское обеспечение, в каких больницах и кто присматривает за ними. Что происходит с такими объектами, которые мы обнаруживаем с точки зрения правоохранительной системы”, – подчеркнул глава государства.

По данным правоохранителей, в Харькове и области уже обнаружили 32 незаконно работающих заведения.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

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