Маск пообещал $100 млн за лучшую технологию улавливания углерода

22.01.2021, 23:16, Новости дня

Американский миллиардер, сооснователь и руководитель космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск написал в Twitter, что выделяет $100 млн на изобретение лучшей технологии улавливания углерода.

“Детали – на следующей неделе”, – дописал позже Маск.

Am donating * 100M towards a prize for best carbon capture technology

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Технология представляет собой улавливание выбросов углерода для их хранения или повторного использования, чтобы предотвратить их попадание в атмосферу Земли.

Технология не нова, сообщает телеканал CNBC. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в мире существует 21 крупномасштабный коммерческий проект по улавливанию, хранению и использованию углерода. Первый из них был запущен на морском газовом месторождении Слейпнер в Норвегии в 1996 году.

IEA отмечает, что несмотря на признание потенциала самой технологии, глобально ее не использовали. Но это может измениться, с 2017 года было одобрено 30 новых проектов. По оценкам агентства, они могут позволить снизить выбросы углекислого газа в атмосферу почти на 20%.

По данным Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), с начала промышленной революции деятельность людей увеличила содержание CO2 в атмосфере на 47%, это одна из главных причин изменения климата на Земле. Согласно исследованию ученых из университетов США и Канады, Атлантический океан достиг самой высокой температуры за 2900 лет.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран. К соглашению повторно присоединятся США, соответственное уведомление 20 января 2021 года направил в ООН президент США Джо Байден.

В рамках выполнения положений Парижского климатического соглашения, 11 декабря 2020 года страны Европейского союза на встрече глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе договорились о сокращении углеродных выбросов в атмосферу к 2030 году не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla.

Маск – самый богатый человек в мире по версии Bloomberg (на 22 января 2021 года). Агентство оценило его активы в $201 млрд. По версии журнала Forbes Маск находится на втором месте с состоянием $181,7 млрд.

