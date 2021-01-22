“Были целые делегации”. Совладелец легальной сети домов престарелых рассказал о проверках после пожара в Харькове

22.01.2021, 23:16, Новости дня

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Сразу после гибели 15 человек во время пожара в нелегальном пансионате для пожилых людей в Харькове в стране начались проверки заведений такого плана.

Об этом 22 января в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил совладелец легальной сети домов пожилого возраста Александр Клочок в ходе включения из Харькова.

“Проверки начались еще со вчерашнего дня. Где-то около 18.00 уже пошли звонки, внимание пристальное… Внимание было приковано достаточное, были полностью сформированы группы, несмотря на COVID, на все, и карантин закончился – были целые делегации: и следователи, прокуратура была и социальные органы”, – сказал он.

Совладелец домов для пожилых людей отметил, что заниматься таким бизнесом, как у него, нелегко, а от государства “никакой поддержки” нет.

“Занимаюсь около 17 лет социальным бизнесом в Украине и понимаю, что такое работать с государством, к большому сожалению. Мой опыт всегда заканчивался негативными моментами, поэтому не удивительно, что все эти люди не имеют желания входить в реестр и еще где-то как-то открываться”, – объяснил Клочок.

По его словам, заведения можно закрыть, “но куда этих людей деть – это огромная проблема”.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Сегодня с рабочей поездкой в Харьков прибыл президент Владимир Зеленский. Он посетил место пожара.

В связи с гибелью людей в Харькове в Украине 23 января объявлен траур.

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