 

Borjomi и Nestle отказались от сотрудничества с киевской блогершей после скандального видео о России

22.01.2021, 23:16, Новости дня
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Блогер из Киева Таисия Онацкая, которая ведет страницы в соцсетях под никнеймом di.rubens, 13 января в TikTok разместила ролик, снятый на аллее Небесной сотни, в котором продемонстрировала свою симпатию к России. Об этом  14 января в Facebook написал военнослужащий Анатолий Штефан

Какая твоя любимая страна? С улыбкой на лице девушка-блоггер заявляет: “Россия”. Видео которое набрало более 2,5 млн просмотров в сети TikTok . Это после семи лет войны, оккупации Крыма и Донбасса, тысячи смертей лучших сыновей и дочерей украинского народа, десятков тысяч сирот, сотен тысяч разрушенных судеб и где? Прямо на Майдане Незалежности”, – написал Штефан.

Он отметил, что считает недопустимым и неправильным такое заявление для украинской девушки,  на которую подписано большинство украинских подростков.

Штефан предложил блогерше записать видео с извинениями и распространить на своих страницах в соцсетях. 

https://www.facebook.com/ukrop.bc/posts/1590346211355274

На видео, которое уже удалено и TikTok, Онацкая на вопрос “Украина или Россия” отвечает: Россия. Ролик был подписан: “Какая твоя любимая страна?”.

После поста Штефана блогерша разместила в  Instagram и TikTok несколько постов о том, что военнослужащий организовал ее травлю.

“Уважаемый Арсен Борисович, меня зовут Таисия и я прошу вашей защиты. Вот уже восьмой день после публикации офицером Генштаба ВСУ сфальсифицированного видео с моим участием я каждый день получаю шквал ненависти и угрозы расправы”, – сказала Онацкая.

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Публикация от Тася (@di.rubens)

Штефан 22 января в комментарии УНИАН сказал, что негативно относится к тому, что вокруг блогерши много агрессии.

“Я везде писал, что не призываю к агрессии. Таких призывов не могло быть априори. Но с ее стороны, есть видео, в котором она призывает подписчиков бросать жалобы на мои ресурсы. Все наоборот. У меня от ее поклонников тысячи жалоб и комментариев. Это и боты, и реальные люди из РФ, с оккупированных территорий”, – сказал военнослужащий.

После скандального видео от сотрудничества с Онацкой отказались несколько компаний: Borjomi, Nestle и сеть магазинов электроники “Алло”, пишет BBC News Україна.

В TikTok у блогерши 2,9 млн подписчиков, в Instagram – более 73 тыс.

“Nestlé руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и чтим нашу страну. С 1 января 2021 мы не сотрудничаем с упомянутым блогером”, – написали в комментариях к одному из постов на странице компании в Facebook.

Скриншот: Nestle / Facebook

Онацкую внесли в базу сайта “Миротворец”. В ее анкете на сайте указали, что она “провокатор и антиукраинский пропагандист, сознательно дискредитирует Вооруженные силы Украины”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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