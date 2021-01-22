Фильм «Блокадный дневник» получил «Золотого орла» в главной номинации

22.01.2021, 23:14, Новости дня

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Картина режиссера Андрея Зайцева «Блокадный дневник» признана лучшим фильмом по версии кинематографической премии «Золотой орел», церемония вручения прошла в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».

«Для меня это полная неожиданность (…) Я очень благодарен всей команде, без них бы не было этой картины (…) Этого сценария, этого фильма не было бы, если бы не было «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, потому что именно она дала толчок к тому, что я понял, не знаю, почему, что хочу снять это кино», – передает слова Зайцева РИА «Новости».

Режиссер также получил награду за лучший сценарий.

Всего в номинации «Лучший фильм» были представлены пять картин: «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Союз Спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя.

Фильм «Блокадный дневник» расскажет о событиях первой блокадной зимы. По сюжету молодая женщина, недавно похоронившая мужа, идет через весь город пешком к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь. Фильм снят по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.

Ранее «Блокадный дневник» получил гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ).