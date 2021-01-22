МИД предупредил США о последствиях вмешательства в дела РФ из-за рекламы митингов

22.01.2021, 23:14, Новости дня

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Любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны, заявили в МИД России.

«Посольство США вновь подробно «информирует» на своем сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.

В министерстве подчеркнули, что все это «совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».

«Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», – предупредили в МИДе.

Ранее на посольство в США в РФ распространило для своих граждан предупреждение о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в российских городах. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов.

Уже в течение нескольких дней организаторы незаконных акций активно вербуют несовершеннолетних через социальные сети. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала возмущение по этому поводу и призвала родителей школьников не допустить, чтобы их дети стали разменной монетой провокаторов.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Родителей просили оградить своих детей от участия в подобных мероприятиях. В Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях «может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений».

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома.