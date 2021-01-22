Снова мало половин – Личное мнение
22.01.2021, 22:56,
Разное
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Вы когда-нибудь видели самодеятельность? Это когда артистам не веришь. Если Самойлова и Джиган сыграли профессионально, то вот Ольге Бузовой артистизма всё-таки не хватает.
https://t.me/lenamiro/8012
Видео: Телеграм
Прямо в день 35-летнего юбилея Оленьки закончился срок действия отношений с исполнителем Дава.
Кому на самом деле даёт Дава, мне неизвестно, но в чём я уверена точно — с Оленькой ДвеБутылкиГоленькой его тоже связывали чисто деловые отношения.
Впрочем, в этом уверены все, а потому Оленьку заставили вываливать грязь.
Прямо с утра, уже заплетающимся языком мадам Голенька вывалила объяснение расставания:
https://t.me/lenamiro/8011
Фото: Соцсети
Ну, как в чём дело? Он — чудовище. Трахал шлюх. Рукоприкладствовал. В довершение всех преступлений, Бузова опубликовала и новогоднюю переписку, где обещала рассказать маме исполнителя, какой он всё же чудовище.
С Бузовой всем всё понятно: публичную трансляцию дома любви закрыли, саму Оленьку уже все забыли, а значит нужно ведь хайпануть, чтобы собрать публику на концерт в коровнике Пензенской области.
Зачем это всё Даве или как там его имя склонять правильно?
Ну а почему бы и нет? Обвинения ведь прекрасные: трахает шлюх. Спевшему дуэтом с Киркоровым такие обвинения — бальзам на душу, а не пятно на репутации. Вон, возьми любую звезду голубого экрана — быть мужиком, который всех трахает, только в радость.
Фанатки же ждут, что и на них завалится исполнитель.
В общем, ситуация всем понятна, и даже самые жёлтые СМИ реагируют на новость о расставании очень вяленько, но Бузова не сдаётся — пытает выжать из себя всё горе, тоску и печаль.
Уверена, к расставанию уже записан очередной музыкальный шедевр, в котором нам расскажут, что половин не только мало, но и скоты они все.
Сочувствуете Оленьке?
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Источник: Лена Миро
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