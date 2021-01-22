Мнение: Печалька

22.01.2021, 22:52, Разное

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Куда ни глянешь в интернете- везде торчат уши Путина.

Он и заморских президентов назначает, и трусы конкурентам боевым отравляющим веществом натирает. И даже оправдываться не дают, назначают виновным ещё до события.

Достало. Неужели всё так плохо?

С детства защищаю слабых и беззащитных. Да и хотелось сравнить с другими президентами, ну хотя бы величайшей мировой державы и претендующей на эту роль цэевропейской.

Долго искал, в чём бы Путин не был замешан. К своему удивлению нашёл.

Оказывается, в детстве Путин не отжимал у прохожих шапки, в отличие от Януковича. Вёл себя прилично, не пачкал платья дамам в отличие от Клинтона. Да и папаша его не тырил спирт и проволоку, как у Порошенко. Ну та то такэ. Дети за родителей не отвечают. Правда яблоко от яблони… Несколько десятков порошенковских дел это подтверждают. Путину до него далеко. К детям к сожалению тоже претензий нет- в отличие от байденовских в оргиях не участвуют и наркотики не принимают, даже с зарубежными газовыми компаниями связи не поддерживает. И Путину в отличие от Байдена не приходится их покрывать, используя служебное положение. Не косил от армии в отличие от Зеленского. Опять же в отличие от Зеленского перед президенством не возглавлял ОПГ, через которую всякие Бени отмывали ворованные деньги, а в награду просунули на этот пост.

Ну как-то так

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