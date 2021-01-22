Владимир Путин внёс в Госдуму закон о наследовании госдолжностей

22.01.2021, 22:48, Разное

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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий наследовать как по материнской, так и отцовской линии госдолжности, на которые назначает глава государства.

Согласно документу, чиновники смогут завещать и/или передавать занимаемые ими посты своим детям и даже внукам. Ограничения на наследование распространяется на правнуков, праправнуков и т.д., а также на боковые ветви родственников — племянников, зятей, невесток и т.д.

Текст законопроекта размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает ИА “Интерсакс” . Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не видит препятствий для принятия этого закона сразу в трех чтениях.

— Фактически мы узакониваем де-юре то, что давно уже существует де-факто. Дети многих высокопоставленных чиновников занимают важные должности в госаппарате и корпорациях. Это правовая лакуна теперь устранена, — пояснили решение президента в Кремле, обратив внимание на то, что в Великобритании есть подобная практика: там по наследству передаются титулы, и «это почему-то ни у кого не вызывает вопросов».