Владимир Путин внёс в Госдуму закон о наследовании госдолжностей
22.01.2021, 22:48,
Разное
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий наследовать как по материнской, так и отцовской линии госдолжности, на которые назначает глава государства.
Согласно документу, чиновники смогут завещать и/или передавать занимаемые ими посты своим детям и даже внукам. Ограничения на наследование распространяется на правнуков, праправнуков и т.д., а также на боковые ветви родственников — племянников, зятей, невесток и т.д.
Текст законопроекта размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает ИА “Интерсакс”. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не видит препятствий для принятия этого закона сразу в трех чтениях.
— Фактически мы узакониваем де-юре то, что давно уже существует де-факто. Дети многих высокопоставленных чиновников занимают важные должности в госаппарате и корпорациях. Это правовая лакуна теперь устранена, — пояснили решение президента в Кремле, обратив внимание на то, что в Великобритании есть подобная практика: там по наследству передаются титулы, и «это почему-то ни у кого не вызывает вопросов».
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