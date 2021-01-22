 

Мнение: О проблеме доступной картошки

22.01.2021, 22:44, Разное
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Навальные приходят и уходят, а кушать хочется всегда

Меж тем на российский продовольственный рынок выходят новый блокбастер – от создателей «Макарошки всегда в одну цену» и «Мы не просили вас рожать!». Отечественные картофелеводы предложили сетям ввести в ассортимент… корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 мм и фасованные по 2,5, 3 и 5 кг.

Сейчас ретейлеры требуют от производителей сортировать и фасовать картофель по размеру. Отмена этого условия позволит экономить на упаковке до 50%, что в конечном итоге приведет к снижению цен на картофель в магазинах, говорят картофелеводы.

Говоря по правде, в магазинах и сейчас наблюдается жуткая пересортица с картофелем в упаковке, особенно самым дешёвым. Так что речь, по сути, об узаконении сложившейся практики. И какого-то снижения цен она не даст. Как не получится и значимой экономии для домохозяйств, даже если плоды «экономкласса» подешевеют с 25-40 руб./кг до 15-20

Но медийный эффект сильный, конечно. В стране, где пустились в галопирующий рост продовольственные цены на товары преимущественно «для бедных» – макароны, яйца, подсолнечное масло и т.п., – причём производимые сугубо внутри страны и от валютных курсов слабо зависящие по идее, уже нет иного способа их сдержать, кроме как предложить заведомо некондиционный товар по цене дешёвого.

А так-то всё хорошо, конечно… Страна всемерно усиливает свою независимость от клятого Запада, переходит на всё отечественное, кроме пальмового масла, которое гребёт из Юго-Восточной Азии рекордными объёмами, готовится кормить население чёрт-те чем и… продолжает строить дворцы. Что ещё вскоре предложат простым людям непростые? Картофельные очистки на развес?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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