Ишингер – только сотрудничество и доверие укрепят Европу и реанимируют отношения с США

22.01.2021, 22:26, Новости дня

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Пандемия коронавируса вскрыла и усугубила существующие проблемы европейской интеграции, трансатлантических отношений и неспособности национальных государств справиться с современными вызовами в одиночку, пишет в статье для немецкого журнала Focus глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, из этого кризиса особенно важно выбраться сообща, потому что сотрудничество и доверие — это ключ ко всему. Только так Европа сможет стать сильнее и вместе с США «реанимировать» трансатлантические отношения.



Reuters

Последствия пандемии коронавируса ощущаются по всему миру, пишет председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье, опубликованной немецким журналом Focus. Мировое сообщество ещё ни разу не сталкивалось с угрозой международной безопасности такого масштаба.

Однако пандемия стала не переломным моментом мировой истории, а катализатором, ускорившим течение уже существующих тенденций в международной политике, уверен Ишингер.

Так, распространение коронавируса в Европе стало лакмусовой бумажкой для попавшего под давление европейского проекта. Поначалу Германия и Франция последовали национальным потребностям и заблокировали экспорт медицинского оборудования в другие государства ЕС, причём для снятия этого запрета потребовалось интенсивное лоббирование и давление со стороны их европейских соседей. Эта ситуация вскрыла проблемы европейской интеграции, которые существовали задолго до начала этого кризиса — что особенно заметно на примере брексита, подчёркивает автор статьи. По его мнению, остаётся надеяться, что миллиарды из фонда ЕС на восстановление после коронавируса помогут преодолеть эти трудности.

Вторая тенденция, которую выявила пандемия, заключается в том, что современный мир тесно связан в единую сеть, и это приводит к потере национальных монополий власти. Решение почти всех вопросов, с которыми приходится сталкиваться сегодня, выходит за рамки возможностей отдельных национальных государств. Только глобальные инициативы по решению проблем имеют шанс на успех.

Третье направление, на которое глава Мюнхенской конференции призывает обратить внимание, связано с трансатлантическими отношениями. Они и раньше пребывали не в лучшем состоянии, и пандемия только подлила масла в огонь. С приходом Джо Байдена к власти в США стиль и риторика международных отношений должны измениться к лучшему, однако это не означает, что «нас теперь ожидает рай», а все проблемы решатся сами собой, предостерегает Вольфганг Ишингер.

Кроме того, он обращает внимание на развивающийся конфликт между США и Китаем. В будущем эта тенденция никуда не исчезнет, потому что и администрация Джо Байдена видит в Китае один из крупнейших вызовов для своей политики безопасности на ближайшие годы.

По версии Ишингера, пандемия коронавируса может привести к развитию событий по двум различным сценариям. В одном случае вирус докажет, что глобализация и открытые границы только вредят миру, снабжение и доступ к важнейшим ресурсам станут приоритетом для каждой нации в отдельности, а сотрудничество между государствами ослабнет.

Во втором случае мир вынесет из пандемии другой урок — о необходимости многостороннего сотрудничества, об ограничении изоляционизма и национальных односторонних решений. Тогда международное сообщество выйдет из этого кризиса укреплённым, полагает Ишингер.

Сможет ли мир пойти по второму сценарию, в значительной степени зависит от Европы и трансатлантического партнёрства. Европа может показать, что вынесла урок из пандемии, и сдержать обещание о «Европе, которая защищает». С Джо Байденом в Белом доме США могут доказать, что они не разучились выступать в качестве объединяющей ведущей силы, и «реанимировать трансатлантическое сообщество».

В любом случае, нужно стремиться выбраться из нынешнего кризиса вместе, потому что «сотрудничество и доверие — это ключ ко всему», заключает Вольфганг Ишингер в статье для немецкого журнала Focus.